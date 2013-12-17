  1. Главная
Сегодня, 15:34
Манул Шу из Ленинградского зоопарка поправился к зиме до 5,7 килограммов

В Ленинградском зоопарке у манула Шу продолжается зажировка к зиме. Сейчас его вес составляет 5,7 килограммов. Малыш набрал 500 граммов с сентября, рассказали 16 октября в учреждении. 

Шу еще может прибавить в весе, но сейчас он уже в идеальной форме. Мы по-прежнему даем ему большие порции корма, но он все равно ест не больше положенного. 

Юлия Гилицкая, ведущий зоолог отдела "Хищные млекопитающие" 

С приближением зимнего сезона Шу сам начнет отказываться от лишнего корма, тогда рацион и сократят. А еще кот станет менее активным. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка (Юлия Гилицкая) 

