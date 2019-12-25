Петербуржцы могут принести желуди в Ленинградский зоопарк

Плоды можно оставить в любое время без предварительного согласования.

Ленинградский зоопарк начал принимать желуди: из этих плодов будут растить молодые дубки. А их листья пойдут на корм насекомым, которые обитают в павильоне "Экзотариум".

Плоды можно оставить в любое время без предварительного согласования на входе по адресу: Александровский парк, 1В.

Спасибо за вашу помощь! Такие экологически чистые находки станут приятными подарками для обитателей Ленинградского зоопарка. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Фото: pxhere; пресс-служба Ленинградского зоопарка