Петербуржцы могут принести желуди в Ленинградский зоопарк

Ленинградский зоопарк начал принимать желуди: из этих плодов будут растить молодые дубки. А их листья пойдут на корм насекомым, которые обитают в павильоне "Экзотариум".
Плоды можно оставить в любое время без предварительного согласования на входе по адресу: Александровский парк, 1В.
Спасибо за вашу помощь! Такие экологически чистые находки станут приятными подарками для обитателей Ленинградского зоопарка.
Пресс-служба Ленинградского зоопарка
Ранее на Piter.TV: медведице Хаарчаане из Ленинградского зоопарка передали оригинальный подарок.
Фото: pxhere; пресс-служба Ленинградского зоопарка
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все