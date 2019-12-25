  1. Главная
Петербуржцы могут принести желуди в Ленинградский зоопарк
Сегодня, 15:41
Плоды можно оставить в любое время без предварительного согласования.

Ленинградский зоопарк начал принимать желуди: из этих плодов будут растить молодые дубки. А их листья пойдут на корм насекомым, которые обитают в павильоне "Экзотариум". 

Плоды можно оставить в любое время без предварительного согласования на входе по адресу: Александровский парк, 1В. 

Спасибо за вашу помощь! Такие экологически чистые находки станут приятными подарками для обитателей Ленинградского зоопарка. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее на Piter.TV: медведице Хаарчаане из Ленинградского зоопарка передали оригинальный подарок. 

Фото: pxhere; пресс-служба Ленинградского зоопарка

Теги: желуди, ленинградский зоопарк
Теги: желуди, ленинградский зоопарк

