  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:57
60
lizapoluda Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Медведице Хаарчаане из Ленинградского зоопарка передали оригинальный подарок

0 0

Специалисты отделения "Хищные млекопитающие" создали уникальный плавучий аксессуар — надувной матрас.

Сегодня в Ленинградском зоопарке проходит санитарный день, однако посетители не остались без увлекательного зрелища. Специально для белой медведицы Хаарчааны сотрудники подготовили необычный сюрприз, сообщается в официальном Telegram-канале зоопарка, приложив видеозапись.

Специалисты отделения "Хищные млекопитающие" создали уникальный плавучий аксессуар — надувной матрас, сделанный из использованных пожарных шлангов.

Ранее Ленинградский зоопарк рассказал, как чувствует себя птица-беглянка Шанти. Сотрудники уверили, что с ней все хорошо. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: ленинградский зоопарк, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии