Медведице Хаарчаане из Ленинградского зоопарка передали оригинальный подарок

Сегодня в Ленинградском зоопарке проходит санитарный день, однако посетители не остались без увлекательного зрелища. Специально для белой медведицы Хаарчааны сотрудники подготовили необычный сюрприз, сообщается в официальном Telegram-канале зоопарка, приложив видеозапись.
Специалисты отделения "Хищные млекопитающие" создали уникальный плавучий аксессуар — надувной матрас, сделанный из использованных пожарных шлангов.
Ранее Ленинградский зоопарк рассказал, как чувствует себя птица-беглянка Шанти. Сотрудники уверили, что с ней все хорошо.
Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все