Медведице Хаарчаане из Ленинградского зоопарка передали оригинальный подарок

Сегодня в Ленинградском зоопарке проходит санитарный день, однако посетители не остались без увлекательного зрелища. Специально для белой медведицы Хаарчааны сотрудники подготовили необычный сюрприз, сообщается в официальном Telegram-канале зоопарка, приложив видеозапись.

Специалисты отделения "Хищные млекопитающие" создали уникальный плавучий аксессуар — надувной матрас, сделанный из использованных пожарных шлангов.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка