Ленинградский зоопарк закроют в связи с проведением санитарного дня 13 октября

Планирующим визит посетителям рекомендовано учесть временные ограничения и скорректировать планы.

Ленинградский зоопарк временно приостановит посещение публики в понедельник, 13 октября, для проведения плановых санитарного дня. Пресс-служба учреждения напоминает, что посетители могут насладиться общением с представителями животного мира в любые другие дни, кроме указанного.

Режим работы зоопарка стандартный: ежедневно с 10:00 до 20:00, касса прекращает продажу билетов за час до закрытия – в 19:00.

Планирующим визит посетителям рекомендовано учесть временные ограничения и скорректировать планы.

Ранее Ленинградский зоопарк рассказал, как чувствует себя птица-беглянка Шанти.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка