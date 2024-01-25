Ленинградский зоопарк рассказал, как чувствует себя птица-беглянка Шанти

Сотрудники уверили, что с ней все хорошо.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 8 октября поделились состоянием птицы Шанти, которая улетела на четыре дня. Сотрудники уверили, что с ней все хорошо.

Сегодня хотим еще раз поблагодарить всех неравнодушных за сообщения, звонки, за помощь в поиске нашей Шанти! Только благодаря совместным усилиям нам удалось вернуть ее домой. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Напомним, калао поймали 3 числа на территории Психоневрологического дома ребенка №6. Побег стал редким случаем, но такие ситуации помогают совершенствовать систему безопасности при транспортировке животных между вольерами.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка