Сегодня, 15:59
Ленинградский зоопарк рассказал, как чувствует себя птица-беглянка Шанти

Сотрудники уверили, что с ней все хорошо.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 8 октября поделились состоянием птицы Шанти, которая улетела на четыре дня. Сотрудники уверили, что с ней все хорошо. 

Сегодня хотим еще раз поблагодарить всех неравнодушных за сообщения, звонки, за помощь в поиске нашей Шанти! Только благодаря совместным усилиям нам удалось вернуть ее домой. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Напомним, калао поймали 3 числа на территории Психоневрологического дома ребенка №6. Побег стал редким случаем, но такие ситуации помогают совершенствовать систему безопасности при транспортировке животных между вольерами. 

Ранее на Piter.TV: самцу патагонской мары исполнилось 4 года в Ленинградском зоопарке. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

