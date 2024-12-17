Сбежавшую из Ленинградского зоопарка птицу калао Шанти поймали через четыре дня

Птица сопротивлялась.

Птица калао по кличке Шанти, сбежавшая из Ленинградского зоопарка, была поймана после четырех дней нахождения вне стен учреждения. Об этом сообщила пресс-служба Ленинградского зоопарка.

Поисковые операции велись в течение нескольких дней. Птицу отслеживали на территории кладбища, во дворах Васильевского острова, где ее преследовали вороны, и в жилых кварталах. В конечном итоге поймать птицу удалось только с помощью сачка.

В момент, когда птица перелетала между деревьями, специалисты накрыли ее сачком. Процесс поимки сопровождался громкими протестами со стороны Шанти. Птица активно сопротивлялась и кричала.

Несмотря на сопротивление, калао была доставлена в зоопарк в целости и сохранности. В настоящее время она находится под наблюдением ветеринарных врачей, которые проверяют ее состояние после многодневного пребывания на свободе.

Ранее у школы во Фрунзенском районе Петербурга запечатлели лесную куницу.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка