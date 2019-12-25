У школы во Фрунзенском районе Петербурга запечатлели лесную куницу

Животное оказалось в черте города вовсе не случайно: причиной стало желание полакомиться мелкими грызунами.

Недавно жители Фрунзенского района Петербурга заметили юную особь лесной куницы возле школы №227. О появлении зверька в городе сообщил биолог Павел Глазков, пояснив, что животное оказалось в черте города вовсе не случайно: причиной стало желание полакомиться мелкими грызунами.

Молодая куница вызвала настоящее оживление среди ворон, обеспокоенных появлением столь дерзкого гостя. Карканье птиц привлекло внимание фотографа Ольги Трусовой, успевшей запечатлеть редкие кадры с пушистым визитером. Глазков отметил, что куница имеет размеры домашней кошки и ведёт преимущественно ночной образ жизни. Ее появление средь бела дня кажется необычным. Вероятно, зверек настолько увлекся ночной охотой, что не заметил наступления утра и пробуждения спящего города.

Интересно отметить, что семейство куньих получило свое название благодаря именно этому виду животных. К нему принадлежат и многие другие известные хищники: хорьки, ласки, горностаи, норки, барсуки, выдры и даже росомаха. Из перечисленных представителей семейства в самом Петербурге встречаются почти все виды, кроме самой крупной из них – росомахи, предпочитающей просторы Ленобласти.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре (Ольга Трусова)