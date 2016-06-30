Улетевшую из Ленинградского зоопарка калао Шанти пытаются поймать третий день подряд

Птице предложили лакомство со снотворным, но в самый ответственный момент, когда сотрудники ожидали эффекта препарата, она поспешила скрыться в направлении Васильевского острова.

В Петербурге работники Ленинградского зоопарка предприняли попытку вернуть сбежавшего экзотического питомца — большого индийского калао Шанти. Тропическая птица с впечатляющим размахом крыльев в полтора метра случайно вылетела из зимнего вольера во время перевода туда животных. Пока усилия поймать беглянку не привели к успеху, сообщает пресс-служба учреждения.

Сотрудникам известно, что Шанти успела подкрепиться, что облегчит ей адаптацию к холодным условиям среды обитания. Приятным фактором стало и начавшееся потепление, помогающее облегчить жизнь теплолюбивой птице.

Работники зоопарка начали активные поиски рано утром, наблюдая за передвижениями птицы. Когда калао устроилась на дереве и продемонстрировала относительный покой, возникла благоприятная возможность использовать специальное ружье, заряженное седативным средством. Попасть в цель не получилось, и команда перешла ко второму плану — птице предложили лакомство со снотворным. Шанти охотно приняла угощение, но в самый ответственный момент, когда сотрудники ожидали эффекта препарата, случайные прохожие нарушили спокойствие птицы, и она поспешила скрыться в направлении Васильевского острова, перелетев Малую Неву.

Напомним, что крупная птица длиной около метра с характерным жёлтым крупным клювом и чёрно-белым окрасом была выращена в стенах зоопарка и не обладает необходимыми навыками выживания в естественной среде, особенно в суровых условиях климата Петербурга. Холод, нехватка пищи и психологический стресс угрожают её благополучию. Работники зоопарка настоятельно рекомендуют звонить по номеру +7 904 636-41-63 в случае обнаружения калао.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка