Ленинградский зоопарк в восьмой раз примет участие в Форуме малых музеев

Участие в форуме доступно бесплатно, требуется лишь приобретение билета для входа в зоопарк.

Ленинградский зоопарк уже в восьмой раз присоеденяется к ежегодному Форуму малых музеев, который состоится в Петербурге с 1 по 10 октября. В течение этих дней посетителей ждет обширная познавательная программа, сообщили на страницах зоопарка в соцсетях.

Так, с 12:00 до 16:00 рядом с бассейном белых медведей откроется экспозиция "Зоосад в годы блокады". Ежедневно в 13:00 начнутся специальные исторические экскурсии по территории зоопарка, точка встречи группы — карта зоопарка возле главного входа.

Дополнительно предлагается посетить лекции с показом фотоматериалов и кинохроники военного времени. Занятия будут проходить ежедневно в 16:00 в лектории, записаться можно предварительно по номеру телефона: 232-31-45.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка