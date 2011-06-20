  1. Главная
Сегодня, 14:31
Медведица Хаарчаана из Ленинградского зоопарка показала мастер-класс по добыче рыбы

Видео с хищницей, роющей снег за лакомством, опубликовали в соцсетях зоопарка.

Ленинградский зоопарк опубликовал в своём Telegram-канале забавное видео, на котором белая медведица Хаарчаана пытается добыть рыбу из снежной кучи, созданной с помощью льдогенератора.

На кадрах видно, как хищница настойчиво разрывает снег и лёд в поисках спрятанного лакомства. Сотрудники зоопарка с юмором прокомментировали поведение медведицы:

Белой медведице Хаарчаане явно хотелось, чтобы рыба выкапывалась и попадала в пасть сама. А кому бы не хотелось?

Льдогенератор был установлен в вольере летом 2025 года для создания комфортных условий для полярной медведицы в тёплый период. Подобные обогащения среды помогают поддерживать естественное поведение животных в неволе.

Ранее Piter.TV сообщал, что Крошик и Шлиссик вернулись на зимовку в Репино после летнего "одичания".

Видео: Telegram / Ленинградский зоопарк

