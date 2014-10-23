Калао Шанти из Ленинградского зоопарка заметили у станции метро "Спортивная"

Комитет по природопользованию подтвердил, что необычное животное оказалось на территории Академического института имени Можайского

Telegram-канал "Петроградский район" сообщил о появлении пропавшей и Ленинградского зоопарка птицы-калао Шанти вблизи станции метрополитена "Спортивная". Птица была замечена сидящей на дереве, пишет "Петербургский дневник".

Комитет по природопользованию подтвердил, что необычное животное оказалось на территории Академического института имени Можайского, где его наблюдали на одной из берёз.

Каждый случай появления птицы фиксируется зоопарком, работники которого пытаются отыскать сбежавшего питомца, однако пока попытки увенчались неудачей. Граждан просят немедленно уведомлять зоопарк по телефону +7-921-188-40-07 при обнаружении птицы.

