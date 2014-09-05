Ленинградский зоопарк подвел итоги акции "Дары осени"

Питомцы получили 250 килограммов тыквы, по 100 килограммов кабачков, моркови, капусты и яблок.

В Ленинградском зоопарке подошла к концу акция "Дары осени". В этом году осень выдалась скромной на урожай, рассказали в учреждении.

Питомцы получили 250 килограммов тыквы, по 100 килограммов кабачков, моркови, капусты, яблок, 50 килограммов картофеля, 20 килограммов огурцов, 5 килограммов каштанов и почти 100 килограммов рябины.

Восполнить небольшое количество плодов вы решили вениками малины и дуба – их было привезено целых 30 кг! А еще в дарах встречались и совсем редкие гостинцы: репа, брусника, боярышник, лещина, сосновые и еловые шишки. Большое спасибо вам за участие в акции! Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее на Piter.TV: петербуржцам в Ленинградском зоопарке показали пожилую росомаху Марчика.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка