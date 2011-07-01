Петербуржцам в Ленинградском зоопарке показали пожилую росомаху Марчика

Марчику предложили мясо, завернутое в бумажный пакет, а затем спрятали его в куб, сделанный из упаковок из-под яиц.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 25 сентября показали росомаху Марчика, который живет в учреждении с 2011 года. Он, несмотря на почтенный возраст, чувствует себя прекрасно и ведет активный образ жизни по вечерам.

Марчику предложили мясо, завернутое в бумажный пакет, а затем спрятали его в куб, сделанный из упаковок из-под яиц. Всю конструкцию прикрепили на канат и повесили в вольере.

Марчик был заинтригован. Он упорно отгрызал канат, отрывал кусочки упаковки, вытаскивал бумажный пакет. Спустя некоторое время хищник добрался до трех заслуженных перепелок и насладился ужином. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка