  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:17
119
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцам в Ленинградском зоопарке показали пожилую росомаху Марчика

0 0

Марчику предложили мясо, завернутое в бумажный пакет, а затем спрятали его в куб, сделанный из упаковок из-под яиц.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 25 сентября показали росомаху Марчика, который живет в учреждении с 2011 года. Он, несмотря на почтенный возраст, чувствует себя прекрасно и ведет активный образ жизни по вечерам. 

Марчику предложили мясо, завернутое в бумажный пакет, а затем спрятали его в куб, сделанный из упаковок из-под яиц. Всю конструкцию прикрепили на канат и повесили в вольере. 

Марчик был заинтригован. Он упорно отгрызал канат, отрывал кусочки упаковки, вытаскивал бумажный пакет. Спустя некоторое время хищник добрался до трех заслуженных перепелок и насладился ужином. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Ранее на Piter.TV: капский даман по кличке Сеня вернулся в зимний вольер Ленинградского зоопарка. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: ленинградский зоопарк, росомаха
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии