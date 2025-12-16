Пять настроений на одной территории: как устроят туристическую жемчужину под Петербургом

На берегу Финского залива в Горской будет создан всесезонный курорт нового поколения.

Об этом заключили соглашение Сбер и Яхт-клуб Санкт-Петербурга в рамках ПМЭФ-2026. Документ подписали заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов и командор Яхт-клуба Владимир Любомиров.

Туристический комплекс построят рядом с КАД и Приморским шоссе в транспортной доступности от Кронштадта, Сестрорецка и исторического центра Петербурга. Гости смогут за несколько дней посмотреть разные туристические объекты, почти не тратя время на дорогу. Горская подходит и для однодневного визита, и для длительного отдыха с проживанием. Ожидается, что новая площадка привлечёт прежде всего автотуристов, путешествующих по Северо-Западу России.

Концепцию комплекса разработали с учётом главных трендов туристического рынка последних лет. При проектировании использовали технологии генеративного искусственного интеллекта. Развитие водной составляющей станет одним из направлений проекта. Предполагается, что акватория Финского залива будет использоваться не только как часть природного ландшафта, но и как пространство для прогулок, обучения, спортивных и туристических форматов на воде.

Мы давно и с интересом смотрим на проекты, которые меняют качество жизни людей. Горская — территория с огромным потенциалом. Здесь можно не просто построить отели, а создать настоящий жилой организм, где каждый шаг подарит посетителям новое впечатление. Особенно важно, что проект раскрывает морской потенциал Петербурга и создаёт новые возможности для развития водного туризма, парусного спорта и семейного отдыха на берегу Финского залива. Именно такие пространства сейчас актуальны — цельные, продуманные, удобные. Мы рады поддержать этот необычный и яркий проект. Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка

Ранее мы рассказывали, что в СПбГУ появится лаборатория фундаментальных и прикладных исследований по ИИ.

Фото: пресс-служба Сбера