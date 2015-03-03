Ленинградский зоопарк продолжает поиски улетевшего калао Шанти

Птица улетела при ее перемещении из летнего вольера в зимний.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 1 октября сообщили о том, что поиски улетевшей редкой птицы продолжаются в Петербурге. Напомним, потерялся калао Шанти.

Как отметили в учреждении, пернатый благополучно пережил ночь. Специалисты круглосуточно задействованы в спасательной операции: они ездят по адресам, где видели птицу, и подбирают новые приманки.

Мы надеемся, что уже сегодня Шанти вернется к себе в вольер. Мы просим вас в случае обнаружения птицы немедленно сообщить по телефону: +7-921-188-40-07. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Птица улетела при ее перемещении из летнего вольера в зимний. Пернатые, выросшие в неволе, не умеют добывать пищу и не смогут пережить холода самостоятельно.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка