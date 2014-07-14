Из Ленинградского зоопарка улетел редкий калао с желтым клювом

Редкая птица носорог сбежала из Ленинградского зоопарка во время перевода.

Из Ленинградского зоопарка улетел большой индийский калао с ярким жёлтым клювом. Побег произошёл во время перевода птиц из летних вольеров в зимние, сообщили в пресс-службе учреждения.

По данным зоопарка, калао направился в сторону Александровского парка. Птица, выросшая в неволе, не умеет добывать пищу и не сможет пережить похолодание. Специалисты предупреждают, что стресс и новые условия могут представлять угрозу её здоровью.

Жителям Петербурга рекомендуют сразу сообщать в зоопарк при обнаружении экзотической птицы длиной до 1 м и размахом крыльев около 1,5 м. Если калао окажется на земле и подпустит человека, его следует накрыть плотной тканью и дождаться сотрудников.

Ранее Ленинградский зоопарк подвел итоги акции "Дары осени".

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка