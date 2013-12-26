На Рюхиной улице отремонтировали дорожное полотно

В Петроградском районе Петербурга завершили ремонт дорожного полотна на Рюхиной улице. Работы на тротуарах продлятся до 28 мая, передает телеканал "Санкт-Петербург".

По словам дорожников, выполнены фрезерование покрытия, перестановка и замена бортовых камней, а также ремонт люков колодцев. Планируются нанесение дорожной разметки термопластиком и восстановление нарушенного благоустройства.

Кроме того, до 28 числа отремонтируют тротуары на Спортивной улице, рассказали в Дирекции транспортного строительства. После Петербургского международного экономического форума стартуют работы на Второй березовой аллее.

