  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Рюхиной улице отремонтировали дорожное полотно
Сегодня, 9:19
63
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На Рюхиной улице отремонтировали дорожное полотно

0 0

Работы на тротуарах продлятся до 28 мая.

В Петроградском районе Петербурга завершили ремонт дорожного полотна на Рюхиной улице. Работы на тротуарах продлятся до 28 мая, передает телеканал "Санкт-Петербург"

По словам дорожников, выполнены фрезерование покрытия, перестановка и замена бортовых камней, а также ремонт люков колодцев. Планируются нанесение дорожной разметки термопластиком и восстановление нарушенного благоустройства. 

Кроме того, до 28 числа отремонтируют тротуары на Спортивной улице, рассказали в Дирекции транспортного строительства. После Петербургского международного экономического форума стартуют работы на Второй березовой аллее. 

Ранее на Piter.TV: с 16 мая начался ремонт моста Александра Невского. До 16 сентября движение трамваев по переправе закроют.

Фото: Piter.TV 

Теги: ремонт, рюхина улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии