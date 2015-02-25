ГАТИ потребовала отремонтировать здание ЦНИИ РТК на севере Петербурга

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга обратила внимание на состояние фасада здания ЦНИИ робототехники и технической кибернетики на севере города. Специалистами выявлены вполне реальные нарушения: вверху башни отслаивается слой краски.
Чтобы ремонт провели быстрее, ответственному за содержание объявили предостережение и взяли объект на контроль.
Пресс-служба ГАТИ
Ранее на Piter.TV: прокуратура требует устранить нарушения при содержании общего имущества дома на Малодетскосельском проспекте. На фасаде имеются разрушения и отслоения штукатурно-окрасочного слоя, трещины и выбоины на стенах.
Фото: ГАТИ Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все