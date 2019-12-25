Гидравлические испытания 18 мая пройдут в трех районах Петербурга
Сегодня, 8:23
Кроме того, проверят теплосети во Всеволожском районе.

Гидравлические испытания 18 мая ожидаются в трех районах Петербурга и во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом рассказали в АО "ТЭК СПб". 

В Невском районе проверят тепловые сети в границах Караваевской улицы, 47к1, 47к2, 49 и 51, а также на территории, ограниченной проспектом Обуховской Обороны, улицами Крупской, Бабушкина и Ткачей. В Колпинском районе испытают сети на Шлиссельбургском шоссе, в Пушкинском районе – на территории, которая ограничена Кадетским бульваром, Парковой улицей, улицами Радищева и Красной Звезды, на Саперной улице в Пушкине. В области проверки затронут теплосети от групповой котельной базы отдыха "Силандэ" в поселке Стеклянный. 

Гидравлические испытания нужны для проверки труб на прочность. Дефекты выявляются в день испытаний и через два дня после. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге проведут 706 гидравлических испытаний теплосетей. 

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

