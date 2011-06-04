В Парголово 28 апреля пройдут испытания теплосетей

Температура теплоносителя может достигать 110 градусов.

Сотрудники АО "ТЭК СПб" продолжают температурные испытания в Петербурге 28 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В Выборгском районе энергетики проверят на устойчивость к высоким температурам распределительные сети в Парголово к зданиям на Выборгском шоссе, 369к2А, 369к3А, 369к4А, а также к дому 30 по улице Шишкина.

Соблюдайте правила безопасности во время проведения испытаний, температура теплоносителя может достигать 110 градусов. Пресс-служба АО "ТЭК СПб"

Ранее мы рассказывали о том, что теплоэнергетики с 27 по 30 апреля проведут 13 испытаний в Петербурге. Мероприятия позволяют заранее выявить опасные участки трубопроводов и предотвратить возможные дефекты.

