В Парголово 28 апреля пройдут испытания теплосетей
Температура теплоносителя может достигать 110 градусов.

Сотрудники АО "ТЭК СПб" продолжают температурные испытания в Петербурге 28 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

В Выборгском районе энергетики проверят на устойчивость к высоким температурам распределительные сети в Парголово к зданиям на Выборгском шоссе, 369к2А, 369к3А, 369к4А, а также к дому 30 по улице Шишкина. 

Соблюдайте правила безопасности во время проведения испытаний, температура теплоносителя может достигать 110 градусов. 

Пресс-служба АО "ТЭК СПб" 

Ранее мы рассказывали о том, что теплоэнергетики с 27 по 30 апреля проведут 13 испытаний в Петербурге. Мероприятия позволяют заранее выявить опасные участки трубопроводов и предотвратить возможные дефекты.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

