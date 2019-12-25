Теплоэнергетики с 27 по 30 апреля проведут 13 испытаний в Петербурге
Сегодня, 9:56
Температурные испытания позволяют заранее выявить опасные участки трубопроводов и предотвратить возможные дефекты.

В период с 27 по 30 апреля теплоэнергетики проведут 13 температурных испытаний в девяти районах Петербурга. Об этом сообщили в городском комитете по энергетике. 

С 27 до 29 апреля АО "ТЭК СПб" планирует четыре испытания в Выборгском, Пушкинском и Колпинском районах, ООО "Петербургтеплоэнерго" – пять испытаний в Петродворцовом, Приморском и Центральном районах. На сетях ООО "Теплоэнерго" будет проведено четыре испытания в Красногвардейском, Выборгском, Петроградском и во Фрунзенском районах. С графиком можно ознакомиться на сайте ведомства

Ранее мы рассказывали о том, что в понедельник АО "ТЭК СПб" проведет температурное испытание в Пушкине. 

Фото: комитет по энергетике Петербурга 

