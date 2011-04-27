В понедельник АО "ТЭК СПб" проведет температурное испытание в Пушкине

В понедельник, 27 апреля, сотрудники АО "ТЭК СПб" проведут одно температурное испытание в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

В Пушкинском районе специалисты проверят состояние внутриквартальных тепловых сетей в зоне прилегающей застройки в Новокондакопшино возле дома 67. Важно соблюдать правила безопасности: температура теплоносителя может достигать 110 градусов.

Если место дефекта огорожено, не заходите за ограждения, предупреждающие знаки и линию оцепления. Не нужно приближаться к автомобилю, если он припаркован в зоне разлива.

Видео: пресс-служба АО "ТЭК СПб"