  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:10
95
Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В понедельник АО "ТЭК СПб" проведет температурное испытание в Пушкине

0 0

температура теплоносителя может достигать 110 градусов.

В понедельник, 27 апреля, сотрудники АО "ТЭК СПб" проведут одно температурное испытание в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе организации. 

В Пушкинском районе специалисты проверят состояние внутриквартальных тепловых сетей в зоне прилегающей застройки в Новокондакопшино возле дома 67. Важно соблюдать правила безопасности: температура теплоносителя может достигать 110 градусов. 

Если место дефекта огорожено, не заходите за ограждения, предупреждающие знаки и линию оцепления. Не нужно приближаться к автомобилю, если он припаркован в зоне разлива. 

Ранее на Piter.TV: график отключения горячей воды утвержден в Петербурге. После завершения отопительного периода специалисты приступят к гидравлическим испытаниям и плановому ремонту теплосетей. 

Видео: пресс-служба АО "ТЭК СПб" 

Теги: теплосети, тэк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии