График отключения горячей воды утвержден в Петербурге

Комитет по энергетике Санкт-Петербурга опубликовал график отключения горячего водоснабжения на межотопительный сезон 2026 года. После завершения отопительного периода специалисты приступят к гидравлическим испытаниям и плановому ремонту тепловых сетей. Основные работы начнутся с середины мая.

Графики отключений по конкретным адресам доступны на официальном сайте комитета по энергетике в разделе "Подготовка и проведение отопительного сезона", а также на интернет-ресурсах теплоснабжающих организаций: АО "ТЭК СПб", АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", ООО "Петербургтеплоэнерго" и ООО "Теплоэнерго".

АО "ТЭК СПб" начнет гидравлические испытания сетей с 15 мая. В планах — обследование около 4 800 км трубопроводов, ремонт 256 котельных и 235 центральных тепловых пунктов. АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" начнет проверку тепломагистралей с 19 мая, профилактический ремонт охватит 90 центральных тепловых пунктов и 5 насосных станций смешения. Продолжительность отключений в разных районах города будет зависеть от объема и сложности работ.

