Сегодня, 15:46
Самцу патагонской мары исполнилось 4 года в Ленинградском зоопарке

По словам сотрудников, у Октября самый лучший характер в группе.

В Ленинградском зоопарке 6 октября отмечает четырехлетие самец патагонской мары Октябрь. Он является единственным в группе самок, рассказали в учреждении. 

Для именинника киперы подготовили торт с арбузом, кукурузой, грушей, яблоком, тыквенными семечками и цветами. По словам сотрудников, у Октября самый лучший характер в группе. Малыш очень добрый. 

Это ценно, так как мары – осторожные животные и долго привыкают к новым людям.

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

