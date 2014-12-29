Самцу патагонской мары исполнилось 4 года в Ленинградском зоопарке

В Ленинградском зоопарке 6 октября отмечает четырехлетие самец патагонской мары Октябрь. Он является единственным в группе самок, рассказали в учреждении.
Для именинника киперы подготовили торт с арбузом, кукурузой, грушей, яблоком, тыквенными семечками и цветами. По словам сотрудников, у Октября самый лучший характер в группе. Малыш очень добрый.
Это ценно, так как мары – осторожные животные и долго привыкают к новым людям.
Пресс-служба Ленинградского зоопарка
Ранее на Piter.TV: Ленинградский зоопарк подвел итоги акции "Дары осени".
Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все