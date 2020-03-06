Краснокнижного филина с травмой головы спасли у трассы в Алтайском крае
Сегодня, 21:15
Она не могла летать самостоятельно.

На Алтае спасли редкую птицу – краснокнижного филина. Напуганное пернатое оказалось на автомобильной трассе. За его жизнь борются специалисты. Об этом сообщает Минприроды РФ. 

Птица получила травму голову и повреждения глаз. На трассе специалисты нашли ее в дезориентированном состоянии, сейчас она проходит реабилитацию. Отметим, что в Алтайском крае уже содержатся несколько филинов, которым требовалась помощь людей. В планах в будущем сформировать из них пары для рождения потомства. 

Краснокнижный филин – это крупная птица величиной с орла, размах его крыльев достигает двух метров. Характерны "ушки" из перьев, оранжевые глаза и охристый окрас. Филин предпочитает старые, глухие леса, а также скалистые местности и овраги. Считается редким, уязвимым видом, постепенно исчезает из-за вырубки лесов. 

Фото: Минприроды РФ

Теги: красная книга, минприроды, филин
