Краснокнижного филина с травмой головы спасли у трассы в Алтайском крае

Она не могла летать самостоятельно.

На Алтае спасли редкую птицу – краснокнижного филина. Напуганное пернатое оказалось на автомобильной трассе. За его жизнь борются специалисты. Об этом сообщает Минприроды РФ.

Птица получила травму голову и повреждения глаз. На трассе специалисты нашли ее в дезориентированном состоянии, сейчас она проходит реабилитацию. Отметим, что в Алтайском крае уже содержатся несколько филинов, которым требовалась помощь людей. В планах в будущем сформировать из них пары для рождения потомства.

Краснокнижный филин – это крупная птица величиной с орла, размах его крыльев достигает двух метров. Характерны "ушки" из перьев, оранжевые глаза и охристый окрас. Филин предпочитает старые, глухие леса, а также скалистые местности и овраги. Считается редким, уязвимым видом, постепенно исчезает из-за вырубки лесов.

Фото: Минприроды РФ