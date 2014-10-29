Уникальные фото: после миграции на Камчатку вернулись серые киты, они проплыли 8 тыс. километров

Уникальные фото возвращения на Камчатку серых китов показали сотрудники российские ученые. Морские млекопитающие проделали длинный путь в 8 тыс. километров. Морских "гигантов" заметили в Кроноцком заливе. Фотографиями поделилась в "Макс" пресс-служба Министерства природы страны.

Зимовку киты провели у берегов Калифорнии. Учёные насчитали девять животных. По их словам, первыми в районы нагула возвращаются самцы, молодые животные и беременные самки.

Отметим, что серые киты - это древние морские млекопитающие, которые известны своими уникальными способами питания и очень длинными миграциями, до 19 тыс. км в год. Они обитают в северной части Тихого океана, питаясь планктоном со дна, а также славятся своим необычным дружелюбием к людям. Их длина достигает 15 метров. Животных также считают "пылесосами океана", так как они, перевернувшись на бок, всасывают со дна грунт и фильтруют его с помощью китового уса.

Фото: пресс-служба Минприроды РФ