Козлов: 27 дамб построят в России к 2030 году

В Минприроды рассказали о необходимости обеспечения безопасности населения в период паводков.

Строительство 27 дамб завершится на российской территории к 2030 году ради защиты населения от весенних паводков на реках. Известно, что больше половины из конструкций появится на Дальнем Востоке. Соответствующей информацией поделился министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, выступая в ходе пленарного заседания регионального отчетно-программного форума партии "Единая Россия" "Есть результат".

До 2030 года у нас еще 19 объектов из 27 по России должны появиться на Дальнем Востоке. Это объекты, в том числе и Хабаровского края. Александр Козлов, глава Минприроды России

Эксперт пояснил, что в российском регионе за последние годы ввели 17 гидрозащитных сооружений. В 2026 году будет сдана защитная конструкция в городе Комсомольске-на-Амуре. Александр Козлов заметил, что специалисты закольцевали этот вопрос и город, поэтому теперь местные производственники будут отдыхать, зная, что они защищены рубежом от подтопления. Напомним, что дамбы в Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске начали строить после масштабного наводнения на Амуре 2013 года, когда уровень реки превысил все исторические максимумы. Объекты строились с большими отставаниями в графиках строительства, в том числе из-за проблем с подрядчиками, сложностей с конструкциями.

