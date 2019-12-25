Нетронутая природа Русского Севера: 35 лет отмечает "Водлозерский" нацпарк

В заповеднике площадью 472 тысячи гектаров для посетителей работают лыжные и пешеходные маршруты, туристические базы и экспозиции.

35 лет отмечает первый на европейском Севере природный нацпарк "Водлозерский". Территория площадью более 472 тыс. гектаров расположена в Республике Карелия и Архангельской области и включена в сеть ЮНЕСКО. Там обитают редчайшие птицы и животные – беркуты, лебеди, северные олени, орланы. Уникальными кадрами поделились в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Заповедная территория предлагает отдых на любой "вкус и цвет", для посетителей весь год работают туристические базы, пешеходные маршруты, этно-фестивали, экспозиции и арт-галереи.

Водлозерье – это не просто охраняемая территория. Это место, где природа и человек научились жить в гармонии. 35 лет мы бережно храним эту землю, и каждый день я вижу, как много значит наша работа для тех, кто приезжает сюда за тишиной, красотой и настоящим Севером. Юбилей – это не только повод оглянуться назад, но и возможность сказать: впереди у нас ещё больше дел, проектов и открытий. Алла Гудым, директор Водлозерского нацпарка

В нацпарке находится крупнейший в Европе охраняемый массив нетронутой тайги. Сотрудники ежедневно работают над сохранением на территории рек и озер. Особенно славится заповедник своей орнитологией: там обитает самая крупная хищная птица средней полосы России орлан-белохвост, а также другие редкие виды пернатых – лебеди, скопы и беркуты. Кроме того, в этой местности живут дикие северные олени.

