Пути миграции и места зимовок сапсана: ученые изучат перемещения краснокнижной птицы 

Исследование стартует в нацпарке "Ленские столбы".

Пути миграции редкой хищной птицы – сокола сапсана – изучают в Республике Саха. Там стартует новый этап работ в национальном парке "Ленские столбы" по сохранению этого вида птиц. Новость появилась в пресс-службе Минприроды России, также сотрудники поделились интересными кадрами.

Для того, чтобы узнать о перемещениях пернатых, несколько особей оснастят безопасными GPS-трекерами. А фото и видео-ловушки помогут проследить за поведением птиц в период гнездования, за процессом высиживания и выкармливания птенцов. Также ученые соберут скорлупу яиц и перья. Полученные данные используют для сотрудничества с другими странами.

В середине прошлого века на среднем участке реки Лены сапсан встречался часто, однако затем в большинстве районов Якутии численность вида сократилась. Восстановление популяции пернатых из Красной книги – приоритет нацпроекта "Экологическое благополучие".

В 2025 году выявлено 30 гнездовых территорий. Требуются дальнейшие исследования. Это поможет понять, насколько успешно сапсаны выводят птенцов и отслеживать точную динамику численности. Наша основная цель – сохранение вида и налаживание системы мониторинга. Для этого мы будем выявлять и отслеживать места гнездования, проводить мечение птиц, вести наблюдения за поведением птиц на разных жизненных этапах. Уруйдаана Алексеева, ведущий научный сотрудник отдела науки и сохранения биоразнообразия нацпарка "Ленские столбы"

Фото: Пресс-служба Минприроды России