В Ростове-на-Дону поймали организатора схемы по похищению кислородных баллонов из больниц

Организатора схемы по хищению кислородных баллонов из российских больниц вычислила карельская полиция в Ростове-на-Дону. Задержанным оказался 49-летний житель Липецкой области. Об этом сообщает пресс-служба МВД страны.

Известно, что мужчина руководил процессом из дома. Его действия затронули многие регионы - от Архангельской до Тамбовской областей. Так, в апреле прошлого года он позвонил в один из стационаров Карелии и, представившись работником кислородной станции, убедил сотрудников отправить на проверку 25 кислородных баллонов. Их стоимость составила 400 тыс. рублей.

Затем аферист сдал емкости в местный пункт приема металла. Там также обманул сотрудника на 50 тыс рублей, пообещав на следующий день привести еще одну партию, а затем перестал выходить на связь. В общей сложности мошенника уличили в семи подобных преступлениях. Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ. Фигурант находится под стражей.

Видео: Макс / МВД РФ

