В Енисейске автоинспекторы задержали нетрезвого водителя-бесправника

В Красноярском крае нарушитель арестован на десять суток.

На территории города Енисейска в Красноярском крае российские автомобильные инспекторы задержали нетрезвого водителя, у которого не было прав на управление транспортным средством. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы регионального управления МВД. Специалисты пояснили, что на маршруте патрулирования сотрудники экипажа ДПС в селе Верхнепашино обратили внимание на автомобиль Lada Priora. Шоферу предложили выйти из салона машины и пройти освидетельствование на состояние опьянения. Далее показания специального прибора составили 1,34 мг/л, что говорит о высоком уровне содержания алкоголя в организме человека.

За рулем автомобиля находился мужчина с явными признаками опьянения. При выяснении обстоятельств и установления личности водителя оказалось, что 41-летний мужчина не имеет права управления транспортными средствами. пресс-служба МВД по Красноярскому краю

В настоящее время в отношении мужчины автоинспекторы составили протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления и находящимся в состоянии опьянения. Автомобиль был отправлен на специализированную стоянку. По решению местного районного суда мужчина получил административное наказание в виде ареста на десять суток.

Фото и видео: Telegram / МВД 24