Житель Петербурга стал фигурантом уголовного дела за нетрезвую езду

Полиция Красносельского района Петербурга возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ в отношении нетрезвого водителя Volkswagen. Как рассказали в МВД России, 47-летнего мужчину задержали на проспекте Ветеранов.

Накануне днем правоохранителям поступила информация о том, что иномарка въехала в припаркованную машину. Водителя отстранили от управления транспортным средством, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Нарушителя доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.

Ранее злоумышленник уже привлекался к административной ответственности за управление авто в состоянии опьянения. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

