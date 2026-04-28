Водитель Toyota, устроивший дрифт в Ломоносове, привлечен к ответственности

Дрифт в Ломоносове закончился для водителя Toyota Mark II серией административных протоколов. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти.

Инспекторы Петродворцового района 25 апреля получили информацию о нарушении ПДД. Иномарка совершала опасные маневры, создавая угрозу для других участников дорожного движения. В ходе проверки выяснилось, что в конструкцию машины были внесены изменения, не согласованные с ГАИ. За это мужчина уже привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ. Кроме того, у полицейских возникли сомнения в подлинности идентификационных данных авто. По этой причине транспортное средство изъяли и поместили на специализированную стоянку.

Еще на водителя составлены протоколы по ч. 4 ст. 12.15, ч. 2 ст. 12.16, ч. 1 ст. 12.5 и ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Видео: пресс-служба Госавтоинспекции