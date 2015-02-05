Свадебный кортеж нарушил ПДД в Петербурге

Сотрудники петербургской Госавтоинспекции взяли во внимание случай, когда свадебный кортеж стал причиной опасных маневров и создания помех другим участникам движения. Видеозапись с автомобилем распространилась в социальных сетях.

В результате розыскных мероприятий была установлена личность одного из нарушителей. Им оказался 24-летний уроженец Тюмени. Молодого человека привлекли к административной ответственности по нескольким статьям, связанным с нарушением ПДД. С парнем провели разъяснительную беседу.

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти