Минтранс учтет предложения Петербурга по регулированию электросамокатов

Депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев сообщил, что федеральное министерство назвало инициативы полезными. Речь идет об ограничении возраста, введении учета и запрете на движение по тротуарам для коммерческого транспорта.

Министерство транспорта Российской Федерации ответило на запрос Законодательного собрания Петербурга, которое предложило внести изменения в правила дорожного движения, касающиеся использования электровелосипедов и средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщил депутат ЗакСа Алексей Цивилев. В министерстве назвали инициативы петербургских парламентариев полезными и отметили, что они будут учтены при разработке "дорожной карты" по нормативному регулированию.

Депутаты предложили несколько ключевых мер. Во-первых, ограничить возраст управления электровелосипедом и СИМ до 16 лет. Во-вторых, уточнить в ПДД определения электровелосипедов и СИМ с учетом максимальных значений мощности и скорости. Также предлагается ввести систему учета таких устройств. Для маломощных — упрощенный порядок с выдачей учетных знаков. Для более мощных — обязательную регистрацию в ГИБДД с получением номеров по аналогии с мопедами.

Отдельным пунктом предусмотрен запрет на движение по тротуарам и пешеходным дорожкам для всех электровелосипедов и СИМ, используемых в бизнесе, независимо от их мощности. Также предложено ввести административную ответственность за нарушение запрета, установить требования к техническому состоянию курьерского транспорта и разработать методические рекомендации по обучению курьеров правилам дорожного движения.

