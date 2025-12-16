Кинотеатр "Аврора" в Петербурге отреставрируют за полмиллиарда рублей

Финансирование будет поступать из городского бюджета поэтапно.

Петербургский кинотеатр "Аврора" объявил конкурс на проведение комплексной реставрации и обновления своих зданий. Согласно заявке, размещённой на сайте госзакупок, стоимость работ составит 524,5 млн рублей. Завершить масштабный проект планируется к октябрю 2028 года. Информация размещена на сайте госзакупок.

Реконструкция затронет не только сам кинозал, но и соседний памятник архитектуры – жилой дом страхового общества "Саламандра" на Караванной улице. Финансирование будет поступать из городского бюджета поэтапно. Основная часть средств – 508 млн рублей – выделена на 2027–2028 годы, а в текущем году предусмотрено финансирование в размере 16,5 млн рублей.

В ходе модернизации в залах установят современное оборудование, а Большой зал оснастят увеличенным экраном. Проект предусматривает возвращение исторических деталей: так, кинобар перенесут в Белое фойе. Кроме того, для удобства посетителей внутри здания появятся дополнительные входы и новый гардероб. Подрядчик обязан сдать объект до 10 октября 2028 года, а победитель конкурса будет определён 30 июня.

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Фото: ВКонтакте / Кинотеатр "Аврора" (Санкт-Петербург)