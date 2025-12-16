Особняк у Таврического сада продают за 800 млн рублей

Дом Николая Спиридонова на Фурштатской улице выставлен на торги. Стартовая цена — 800 миллионов рублей. Здание площадью почти 6 тысяч квадратных метров можно перестроить под премиальную гостиницу или представительский офис.

В Санкт-Петербурге на продажу выставили дом Николая Спиридонова, расположенный на Фурштатской улице неподалёку от Таврического сада. Информация об этом появилась в пресс-службе Российского аукционного дома (РАД). Торги назначены на 20 июля, начальная стоимость лота составляет 800 миллионов рублей. Здание реализуется вместе с земельным участком.

Особняк насчитывает восемь этажей, его общая площадь достигает 5 865 квадратных метров. Представители аукционного дома уточнили, что объект допустимо реконструировать под бутик-отель, апарт-отель премиум-класса либо представительский офис. При этом дом сохранил свой первоначальный архитектурный облик.

Здание построили в 1904 году. В советский период здесь размещались детский дом, институт, а также ленинградское отделение общества культурных связей с зарубежными странами. Последняя реставрация проводилась в 2001 году. Особняк имеет статус выявленного объекта культурного наследия.

Летом 2021 года средства массовой информации сообщали, что дом Спиридонова планировали перестроить под апартаменты для дочерней структуры ПАО "Газпром". Предполагалось, что здание будут использовать для проведения официальных приёмов.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина погиб под колесами Kia на КАД Петербурга.

Фото: пресс-служба РАД

