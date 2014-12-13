Пьяный водитель врезался в дом на Невском проспекте

В центре Петербурга автомобиль протаранил здание, водитель пытался скрыться, но был задержан.

В Петербурге водитель автомобиля "Infiniti" на высокой скорости врезался в здание на пересечении Невского проспекта и улицы Марата. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

После аварии водитель покинул машину и попытался скрыться, оставив пассажира в салоне. Однако его задержали сотрудники Росгвардии.

Сообщается, что мужчина ранее привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Пассажир получил лёгкие травмы, пешеходы не пострадали.

Ранее мы рассказывали о том, что в 2026 году в Петербурге продолжат модернизацию интеллектуальных транспортных систем.

Фото: Росгвардия. Санкт-Петербург и ЛО