В 2026 году в Петербурге продолжат модернизацию интеллектуальных транспортных систем
Сегодня, 15:49
120
В 2026 году в Петербурге продолжат модернизацию интеллектуальных транспортных систем

В прошлом году реконструировали 45 светофоров, заменили 7,1 тыс. дорожных знаков.

В Петербурге в 2026 году продолжат модернизацию интеллектуальных транспортных систем. В прошлом году реконструировали 45 светофоров, заменили 7,1 тыс. дорожных знаков и очистили свыше 24 тыс. технических средств организации дорожного движения, рассказали в Смольном 3 февраля. 

Кроме того, в 2025-м по 81 адресу установили искусственные неровности, по 115 – занизили бордюр. Еще на 18 адресах смонтировали 98 устройств звукового голосового сопровождения. 

Петербург продолжит развитие и модернизацию интеллектуальных транспортных систем. К концу прошлого года более 85% светофорных объектов города было подключено к автоматизированной системе управления дорожным движением. Создаем условия для беспрепятственного движения пассажирского транспорта: оборудование, обеспечивающее приоритет движения автобусов, троллейбусов и трамваев, установлено на 86 светофорных объектах. 

Александр Беглов, губернатор  

Ранее на Piter.TV: в морозные выходные общественным транспортом Петербурга воспользовались свыше 6,6 млн пассажиров. 

Фото: Piter.TV 

