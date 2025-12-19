В 2026 году в Петербурге продолжат модернизацию интеллектуальных транспортных систем

В прошлом году реконструировали 45 светофоров, заменили 7,1 тыс. дорожных знаков.

В Петербурге в 2026 году продолжат модернизацию интеллектуальных транспортных систем. В прошлом году реконструировали 45 светофоров, заменили 7,1 тыс. дорожных знаков и очистили свыше 24 тыс. технических средств организации дорожного движения, рассказали в Смольном 3 февраля.

Кроме того, в 2025-м по 81 адресу установили искусственные неровности, по 115 – занизили бордюр. Еще на 18 адресах смонтировали 98 устройств звукового голосового сопровождения.

Петербург продолжит развитие и модернизацию интеллектуальных транспортных систем. К концу прошлого года более 85% светофорных объектов города было подключено к автоматизированной системе управления дорожным движением. Создаем условия для беспрепятственного движения пассажирского транспорта: оборудование, обеспечивающее приоритет движения автобусов, троллейбусов и трамваев, установлено на 86 светофорных объектах. Александр Беглов, губернатор

Фото: Piter.TV