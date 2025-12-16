Delfi: в Латвии отменили выступление Xzibit из-за его концертов в России

Организаторы выступления отметили, что уважают решение властей из Риги.

Выступление американского рэпера Xzibit было отменено в Риге из-за того, что в 2025 году иностранный исполнитель дал несколько концертов на российской территории. Соответствующее заявление сделал прибалтийски е журналисты из местного новостного издания Delfi. В СМИ уведомили, что концерт рэпера был запланирован на 19 сентября 2026 года. Организаторы выступления уточнили, что уважают решение латвийских властей, однако отметили, что в их распоряжении нет сведений, которые явно бы свидетельствовали бы о политическом характере выступлений артиста в России.

После получения дополнительной информации о деятельности артиста в России и оценки ситуации компетентные государственные органы Латвии сообщили, что запланированный концерт Xzibit в Coyote Fly не может состояться. текст публикации

Напомним, что Xzibit (настоящее имя исполнителя - Элвин Натаниэль Джойнер IV) родился 18 сентября 1974 года в городе Детройте. С 1996 года он выпустил восемь сольных альбомов. Музыкант сотрудничал с известными коллегами по шоу-бизнесу, такими как Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre, Method Man, Game, а также с рок-группой Within Temptation. С 2013 года считается участником хип-хоп-супергруппы Serial Killers. Звезда также был ведущим шоу на телеканале MTV "Тачку на прокачку". Также американец снимался в сериале "Империя".

Итальянский певец Пупо анонсировал концерты в Москве и Петербурге в декабре.

Фото: YouTube / Xzibit