Итальянский певец Пупо анонсировал концерты в Москве и Петербурге в декабре

Артист также планирует тур по Сибири и Уралу в 2026 году, включая Новосибирск и Екатеринбург.

Знаменитый итальянский певец Энцо Гинацци, известный как Пупо, в декабре 2025 года выступит в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом он сообщил ТАСС, добавив, что в 2026 году также планирует тур с концертами в Новосибирске и Екатеринбурге.

Я вернусь в Россию в декабре для участия в музыкальных мероприятиях в Петербурге и Москве. Также готовим тур 2026 года с посещением Новосибирска и Екатеринбурга. Энцо Гинацци, певец

Пупо, выступающий на сцене уже 50 лет, впервые гастролировал в СССР в 1985 году. А 5 октября он принимает участие в программе "Время героев" на Первом канале. В эфире также покажут запись его московского концерта в Кремле, где он пел дуэтами с Юрием Лозой, Кайем Метовым, Львом Лещенко и Александром Буйновым. Артист остается одним из самых популярных в России представителей итальянской эстрады, известным по хитам Gelato Al Cioccolato, Cieli Azzurri и другим композициям.

Фото: pxhere.com