Западные музыканты возвращаются в Россию с концертами

В Петербурге анонсировали первые концерты сразу нескольких иностранных групп.

В Северной столице появились афиши предстоящих выступлений западных артистов, что может свидетельствовать о постепенном возвращении международных гастролей в Россию. Как сообщает издание "Деловой Петербург", уже в сентябре петербуржцев ждут концерты британского диджея Пола Окенфолда и американского R&B-исполнителя Джейсона Деруло.

Так, 12 сентября в клубе А2 выступит легендарный резидент ибицких фестивалей Пол Окенфолд. Стоимость билетов на его шоу варьируется от 5 до 20 тысяч рублей. По данным организаторов, продано уже более 50% билетов. А 28 сентября на "СКА Арене" состоится концерт Джейсона Деруло. Цены на билеты варьируются от 3,5 до 35 тысяч рублей, однако интерес к этому мероприятию пока остается умеренным.

Представители шоу-бизнеса отмечают, что организация подобных концертов сопряжена с высокими рисками — сохраняется вероятность внезапной отмены мероприятий, что может привести к значительным убыткам. Тем не менее, текущий спрос на западных артистов остается высоким, что делает этот бизнес потенциально прибыльным, несмотря на все сложности.

Фото: pxhere.com