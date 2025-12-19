Рост цен на концерты и спектакли в Петербурге составил 25%

Средняя стоимость билетов на музыкальные выступления составила 2041 рубль.

В праздничные дни новогоднего сезона билеты на концерты в Петербурге подорожали на четверть по сравнению с аналогичными датами минувшего года, сообщает РБК, ссылаясь на сведения от пресс-службы компании "ON Медиа".

Средняя стоимость билетов на музыкальные выступления составила 2041 рубль. Что касается театральных постановок, то их цены увеличились на 14%, составив в среднем 2708 рублей за билет.

На федеральном уровне средняя цена билетов на концерты упала на 2%, до 2460 рублей, в то время как спектакли наоборот стали дороже на 13%, их средняя стоимость достигла 2579 рублей. Самые дорогие представления по средним ценам на билет в стране — показ What Women Want. New Year Edition в московском театре Crave (44 607 рублей) и выступление балета "Щелкунчик" в Мариинском театре (20 779 рублей).

Фото: Pxhere