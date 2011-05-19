Песков рассказал, какие иностранные компании можно считать врагами России

Пресс-секретарь президента РФ поделил их на три категории.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что иностранные компании, спонсировавшие Вооруженные силы Украины, стали врагами для России. Соответствующее заявление он сделал в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), комментируя перспективы возвращения западного бизнеса на российский рынок.

Представитель Кремля выделил три категории иностранных компаний. Первые — те, которые при уходе с российского рынка "выполнили все обязательства": с ними, по словам Пескова, Россия готова вести "уважительный диалог". Вторые — те, кто "поступил непорядочно": им, как уточнил Песков, "будет дорого вернуться".

Отдельную категорию составляют компании, финансировавшие ВСУ. Те, кто финансировал ВСУ, — это третья история. Эти компании уже стали врагами, и к ним так и надо относиться, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Piter.TV сообщал, что Песков заявил о "свете в конце тоннеля" по решению конфликта на Украине.

