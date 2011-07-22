В Кремле прокомментировали отказ Владимира Зеленского прилетать в Москву.

Мирное урегулирование регионального конфликта на Украине продвигается, однако сейчас говорить о сроках его завершения рано. Соответствующее заявление в комментарии для новостного агентства "ТАСС" сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков, выступая на площадке Восточного экономического форума в 2025 году. Таким образом чиновник из Кремля заметил, что конкретные сроки власти загадывать пока что не готовы. Дополнительно эксперт ответил на вопрос СМИ о том, почему для встречи на высшем уровне между главами России и Украины Кремлем была выбрана именно Москва.

Путин сказал, что свет в конце тоннеля есть....Он был приглашен в Москву, чтобы поговорить, а не капитулировать. Это было предложение Путина, и мы видим, что оно было отвергнуто Зеленским лично через его главу МИД. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Фото: ТАСС, ВЭФ 2025