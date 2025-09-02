Песков: встречу Путина и Ким Чен Ына обсудят после прибытия лидера КНДР в Пекин

В Кремле рассказали о визите главы РФ в Китай.

Делегации смогут обсудить возможность встречи президента РФ Владимира Путина и руководителя КНДР Ким Чен Ына после того, как корейский лидер прибудет в Пекин вечером во вторник, 2 сентября. Соответствующее заявление на регулярном телефонном брифинге с журналистами сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков.

Дело в том, что Ким Чен Ын только сегодня вечером прибывает в Пекин. И после того, как он прибудет, уже будет возможность непосредственно с делегацией обсудить возможность [встречи лидеров] с учетом графиков. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков говорил, что возможность встречи Владимира Путина с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном в настоящее время прорабатывается Кремлем и Пхеньяном.

Фото и видео: Telegram / ТАСС