Песков заявил, что показная русофобия толкает Европу к жёсткой конфронтации с Россией

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Евросоюз готов тратить большие средства на военное строительство.

Евросоюз мобилизуется, используя показную русофобию как триггер, что приводит к жёсткой конфронтации. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с журналистом "Вестей" Павлом Зарубиным.

Вы видите, что европейцы мобилизуются, используя в качестве триггера вот эту показную русофобию. Готовы тратить большие деньги на военное строительство. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

По его словам, европейцы предпринимают конфронтационные шаги, пытаясь компенсировать выпадение американской оборонной составляющей.

И всё это, конечно, ведёт к тому, что мы возвращаемся в период очень жёсткой конфронтации с Европой в первую очередь. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Фото: Kremlin.ru