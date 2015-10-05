Xzibit анонсировал концерты в Москве и Петербурге в декабре

Исполнитель представит новый альбом "King Maker" в клубе "А2" в Северной столице.

Известный американский рэпер и актёр Xzibit выступит с сольными концертами в России в начале зимы. Как сообщили РИА Новости организаторы, шоу пройдут 3 декабря в Москве и 4 декабря в Санкт-Петербурге на площадке клуба "А2".

Я только что выпустил альбом "King Maker" — и я очень рад. У нас есть хорошая команда, с которой мы собираемся вернуться. Это прекрасный момент! Мы будем в Москве и Санкт-Петербурге. Это будет большое шоу. Xzibit, американский рэпер и актёр

Сейчас Xzibit участвует в московском фестивале "Уличный драйв". Его новый альбом, представленный в 2025 году, уже вызвал интерес у поклонников. Билеты на концерты поступят в продажу в ближайшее время. Для рэпера это станет первым сольным туром в России после перерыва. Ранее он уже посещал страну в рамках совместных проектов и фестивалей.

Ранее Piter.TV сообщал, что западные музыканты возвращаются в Россию с концертами. Уже завтра петербуржцев порадует американский R&B-исполнителя Джейсон Деруло.

Фото: xzibit.com