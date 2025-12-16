В Северном море спасли дрейфовавшую на каяке собаку

Сильный ветер унес надувной каяк с животным в открытое море.

Собаку обнаружили в надувном каяке посреди Северного моря, неподалеку от Нортумберленда. Береговая охрана сообщила об этом команде экскурсионного тура по островам Фарн, сообщила Metro.

Шкипер Джимми Рид с коллегой Аароном Форди отправились на спасение пса. Приблизившись к каяку, моряки сначала испугались, что животное уже погибло. Однако собака оказалась жива и не пострадала.

Когда экипаж попытался подхватить питомца за шлейку, тот выскользнул из рук и упал в воду. Аарон прыгнул в океан и успел схватить собаку за шиворот. Здесь уже включился Джимми и совместными усилиями они подняли животное на борт.

Команда со спасенным псом вернулась в Сихаус Харбор, где передала его хозяевам.

Ранее мы сообщали, что в Ленинградской области спасли собаку, которая провалилась в канализацию. Спасатели извлекли животное из люка с помощью альпинистского снаряжения.