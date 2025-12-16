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В Северном море спасли дрейфовавшую на каяке собаку
Сегодня, 10:00
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ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

В Северном море спасли дрейфовавшую на каяке собаку

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Сильный ветер унес надувной каяк с животным в открытое море.

Собаку обнаружили в надувном каяке посреди Северного моря, неподалеку от Нортумберленда.  Береговая охрана сообщила об этом команде экскурсионного тура по островам Фарн, сообщила Metro.

Шкипер Джимми Рид с коллегой Аароном Форди отправились на спасение пса. Приблизившись к каяку, моряки сначала испугались, что животное уже погибло. Однако собака оказалась жива и не пострадала.

Когда экипаж попытался подхватить питомца за шлейку, тот выскользнул из рук и упал в воду. Аарон прыгнул в океан и успел схватить собаку за шиворот. Здесь уже включился Джимми и совместными усилиями они подняли животное на борт.

Команда со спасенным псом вернулась в Сихаус Харбор, где передала его хозяевам.

Ранее мы сообщали, что в Ленинградской области спасли собаку, которая провалилась в канализацию. Спасатели извлекли животное из люка с помощью альпинистского снаряжения.

 

Теги: северное море, спасение собаки
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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