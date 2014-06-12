Мартьянов: Запад не сможет организовать блокаду России на Балтике

Андрей Мартьянов сообщил о преимуществах России в Северном море.

Планы стран-членов Североатлантического военного альянса заблокировать торговое судоходство для России в акватории Балтийского моря обречены на провал. Соответствующее заявление сделал американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире YouTube-канала американского журналиста Гарленда Никсона. Иностранный специалист уверен, что даже если представить ситуацию, при которой у Москвы не было бы собственного военно-морского флота, то у страны все равно оставались бы на вооружении ракетные комплексы "Бастион". Таким образом они могут контролировать все, что происходит в регионе Северного моря, включая и берега Финского залива, Военно-морские силы Швеции.

Европейцы просто одержимы Балтийским регионом... Дания и Норвегия, например, хотят устроить морскую блокаду России. <…> Об этом заявил посол России в Осло Николай Корчунов. <…> А Николай Патрушев, помощник президента, председатель Морской коллегии, заявил, что Россия ответит на эти попытки. Андрей Мартьянов, эксперт

